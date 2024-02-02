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Партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки и отследили его защиту

Украина, Пятница 02 февраля 2024 10:29
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Партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки и отследили его защиту Фото: партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки (Planet Labs)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны движения "АТЕШ" провели комплексную разведку аэродрома Саки в Крыму. Им удалось обнаружить 10 российских истребителей, а также ПВО и радиолокационную станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой стратегического аэродрома в Новофедоровке, более известным как Сакский аэродром. Он является одним из стратегически важных объектов, потому что с него осуществляется большинство взлетов российских истребителей, совершающих атаки на Украину", - информируют партизаны.

Как отмечается в сообщении, на момент разведки на аэродроме было зафиксировано около 10 истребителей Су-30, а также места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты.

"Это лишь малая часть всех разведданных, которые мы получили. Вся информация передана Силам обороны Украины, ждем от них позитивных новостей", - сообщили в заключение в "АТЕШ".

Фото: местонахождение российских истребителей, ПВО и РЛС на аэродроме Саки (t.me/atesh_ru)

Работа партизан на временно оккупированных территориях и в РФ

Ранее мы писали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму склады с ракетами "Калибр".

Недавно агенты движения "АТЕШ" обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов.

Кстати, партизаны разведали территорию корпорации по производству ракет под Москвой.

Как стало известно вчера, партизаны совершили диверсию на железной дороге в РФ, по которой захватчики перебрасывали ракеты.

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