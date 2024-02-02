Партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки и отследили его защиту

Партизаны движения "АТЕШ" провели комплексную разведку аэродрома Саки в Крыму. Им удалось обнаружить 10 российских истребителей, а также ПВО и радиолокационную станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" .

"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой стратегического аэродрома в Новофедоровке, более известным как Сакский аэродром. Он является одним из стратегически важных объектов, потому что с него осуществляется большинство взлетов российских истребителей, совершающих атаки на Украину", - информируют партизаны.

Как отмечается в сообщении, на момент разведки на аэродроме было зафиксировано около 10 истребителей Су-30, а также места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты.

"Это лишь малая часть всех разведданных, которые мы получили. Вся информация передана Силам обороны Украины, ждем от них позитивных новостей", - сообщили в заключение в "АТЕШ".