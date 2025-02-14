Партизаны выяснили местоположение российских складов с боеприпасами в Луганске

Партизаны выяснили месторасположение на временно оккупированной территории Луганской области российских складов с боеприпасами. Также отслеживается перемещение вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" из состава мобилизованных украинцев на временно оккупированной территории Луганской области добыл большое количество важной информации о складах БК рашистов", - сказано в сообщении.

Также партизаны отслеживают дальнейшие перемещения боеприпасов на полевые склады. Все эти данные оперативно передаются Силам обороны Украины.

В "АТЕШ" напомнили, что уничтожение полевых складов с БК мешает наступлению россиян и сохраняет жизнь украинским защитникам. А каждый такой удар делает оккупантов слабее, срывает их атаки и спасает наших военных от вражеского огня.

Ранее мы писали о том, что участники движения "АТЕШ" провели разведку вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму. Там они обнаружили новые оборонительные сооружения и склады с оружием и техникой оккупантов, а данные о своих "находках" передали ВСУ.

Также партизаны в оккупированном Крыму ранее разведали еще один склад горючего российской армии.