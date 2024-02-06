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Партизани з'ясували координати розташування ППО С-400 у Москві (фото)

Фото: партизани з'ясували координати розташування ППО С-400 у Москві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку бази військової частини окупантів та виявили дислокацію частини ППО в Тимірязівському районі Москви. Йдеться про ППО С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць, радіолокаційні станції та універсальні вишки до них. Імовірно, це комплекси ППО С-400 "Тріумф", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть в "Атеші", росіяни продовжують берегти такі цінні комплекси в глибокому тилу Москви, в той час, як їх критично не вистачає на фронті.

"Мабуть, вони служать для прикриття пунктів управління стратегічного значення", - кажуть партизани.

 

ППО окупантів у Москві

Наприкінці січня 2024 року в Інституті вивчення війни повідомляли, що РФ переобладнає елементи своєї системи протиповітряної оборони в глибокому тилу через регулярні атаки українських безпілотників. У деяких областях було зафіксовано перебої зі зв'язком стандарту 4G. Зокрема, ще з минулого року Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви і навіть встановили нові системи ППО.

Оцінюючи стан ППО Росії, в ГУР говорили, що Росія під час війни перекинула до Москви і в окупований Крим системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону. Крім того, в Москві загарбники побудували завод, де планується запустити виробництво ракет ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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