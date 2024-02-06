Партизани з'ясували координати розташування ППО С-400 у Москві (фото)

"Було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць, радіолокаційні станції та універсальні вишки до них. Імовірно, це комплекси ППО С-400 "Тріумф", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть в "Атеші", росіяни продовжують берегти такі цінні комплекси в глибокому тилу Москви, в той час, як їх критично не вистачає на фронті.

"Мабуть, вони служать для прикриття пунктів управління стратегічного значення", - кажуть партизани.

ППО окупантів у Москві

Наприкінці січня 2024 року в Інституті вивчення війни повідомляли, що РФ переобладнає елементи своєї системи протиповітряної оборони в глибокому тилу через регулярні атаки українських безпілотників. У деяких областях було зафіксовано перебої зі зв'язком стандарту 4G. Зокрема, ще з минулого року Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви і навіть встановили нові системи ППО.

Оцінюючи стан ППО Росії, в ГУР говорили, що Росія під час війни перекинула до Москви і в окупований Крим системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону. Крім того, в Москві загарбники побудували завод, де планується запустити виробництво ракет ППО.