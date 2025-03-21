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Партизани з’ясували, як у РФ змушують "неросійських" громадян йти на війну з Україною

Ілюстративне фото: партизани з’ясували, як у РФ змушують неросійських громадян йти на війну з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Партизани зафіксували факти систематичного тиску на представників "неросійських" національностей у військкоматі Санкт-Петербурга, що в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", мова про факти систематичного тиску на громадян у призовному пункті на проспекті Сизова. Там працівники військкомату особливо жорстко поводяться з представниками "неросійської" національності. Насамперед із дагестанцями, бурятами, тувинцями та узбеками, які проживають у Петербурзі.

Людей фактично шантажують і примушують до підписання контрактів, погрожуючи наслідками за відмову. Усе це робиться заради виконання мобілізаційного плану - не дивлячись на долі та життя тих, кого відправляють на забій.

"Наш агент зібрав повну інформацію про режим роботи установи, склад охорони і співробітників. Ми попереджаємо всіх: тримайтеся подалі від цього об'єкта. Нагадуємо, що минулого року тут уже була спроба атаки - запальна суміш спалахнула біля входу", - пишуть в "АТЕШ".

 Фото: партизани з’ясували, як у РФ змушують неросійських громадян йти на війну з Україною (t.me/atesh_ua)

Мобілізація на окупованих територіях

Нагадаємо, за даними української розвідки, російська окупаційна "влада" у період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року проводила примусовий призов на строкову службу серед жителів ТОТ в Херсонській та Запорізькій областях. За даними військової розвідки, у цей період ворог призвав в армію РФ близько 300 місцевих мешканців.

Раніше у ЦНС розповіли про зрив планів росіян з мобілізації на окупованих територіях України.

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