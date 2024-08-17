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Партизани встановили стеження за військовою базою РФ в окупованому Криму

Перевальне, Крим, Субота 17 серпня 2024 23:32
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Партизани встановили стеження за військовою базою РФ в окупованому Криму Фото: партизани стежать за військовою базою загарбників у Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани стежать за складами й ангарами з технікою Збройних сил Росії у селищі Перевальне в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху встановили системи технічного спостереження за військовою базою 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артилерійського полку ЗС РФ.

Спостереження проводилося цілодобово впродовж певного періоду часу. За цей час встигли зафіксувати важливу інформацію щодо зберігання та переміщення військової техніки та боєприпасів ВС РФ. Ворожа база навіть не прикрита засобами протиповітряної оборони.

"Спостереження за такими об'єктами дає змогу аналізувати оперативну обстановку і знищувати боєприпаси та інші ресурси до їхнього надходження на фронт", - йдеться у повідомленні.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями агенти "АТЕШ" виявили, що російське командування відправило курсантів у Херсонську область для отримання досвіду в реальних бойових умовах.

Також партизани з'ясували, що росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.

Крім того, командування РФ перекидає в Курську область військових, якими планували посилити Покровський напрямок.

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