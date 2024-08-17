Партизаны установили слежку за военной базой РФ в оккупированном Крыму

Украинские партизаны следят за складами и ангарами с техникой Вооруженных сил России в поселке Перевальное в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения установили системы технического наблюдения за военной базой 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 8-го отдельного артиллерийского полка ВС РФ.

Наблюдение проводилось круглосуточно в течение определенного периода времени. За это время успели зафиксировать важную информацию по хранению и перемещению военной техники и боеприпасов ВС РФ. Вражеская база даже не прикрыта средствами противовоздушной обороны.

"Наблюдение за такими объектами позволяет анализировать оперативную обстановку и уничтожать боеприпасы и другие ресурсы до их поступления на фронт", - говорится в сообщении.