Партизани влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області

Диверсії партизан у Росії

Партизани постійно влаштовують диверсії в Росії. Як повідомлялося, ще з листопада 2023 року в Росії почастішали збої в роботі залізниці через диверсії. Їх влаштовують партизани за підтримки українських розвідників.

Загалом в Росії збільшилася кількість диверсій, починаючи з травня того ж року. Причому, найпоширенішою з них були саме підпали релейних шаф на залізницях.

Нагадаємо, у грудні 2024 року партизани влаштували диверсію на залізниці в Москві, що прямувала в Курську область. Унаслідок диверсії, за даними партизан, було порушено логістику окупантів.

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