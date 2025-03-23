Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области

Диверсии партизан в России

Партизаны постоянно устраивают диверсии в России. Как сообщалось, еще с ноября 2023 года в России участились сбои в работе железной дороги из-за диверсий. Их устраивают партизаны при поддержке украинских разведчиков.

В общей сложности в России увеличилось число диверсий, начиная с мая того же года. Причем, самой распространенной из них были именно поджоги релейных шкафов на железных дорогах.

Напомним, в декабре 2024 года партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве, следующей в Курскую область. В результате диверсии, по данным партизан, была нарушена логистика оккупантов.

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