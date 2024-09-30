Партизани влаштували диверсію на "стратегічній" залізниці у Курській області

"Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ЗС РФ доставляють техніку та боєприпаси на Курский відрізок фронту", - йдеться в публікації руху.

Партизани звернули увагу, що дана залізнична лінія має для ворога "стратегічне значення", оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

В "Атеш" зазначили, що порушення роботи даної гілки "послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої ​​військової техніки".

"Поки ЗС РФ продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їх життєво важливій інфраструктурі", - додали підпільники.

Також представники руху спротиву окупації оприлюднили в мережі кадри щодо проведеної у Курській області диверсії. Судячи з представленої мапи, вона була влаштована в районі між Курськом та Золотухіно на півночі регіону.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, 28 вересня речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що війська РФ перекидають нові сили на Курський напрямок. Однак навіть попри це окупантам все одно доводиться переносити дедлайни, розповів він.

Днями керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко звернув увагу, що російські окупанти провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тим часом, зазначив він, ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше в партизанському русі "Атеш" розповіли, що російські загарбники перекидають техніку з Херсонського напрямку до Курської області. Перед цим вони ремонтують її в окупованому Криму.

Додамо, у сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в Глушківському районі Курської області.