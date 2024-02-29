Партизани виявили російський "Панцирь С-1" на летовищі "Чкаловський"

Аеродром "Чкаловський"

Нагадаємо, у вересні 2023 року невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі "Чкаловський" (Московська область РФ), суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер.

У той же місяць неподалік даного аеродрому сталась пожежа.

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