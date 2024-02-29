Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский"

"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой аэродромов на территории РФ. В этот раз нашим объектом стал Чкаловский аэродром в городе Щелково, Московская область", - пишут партизаны.

Как отмечают в "АТЕШ", данный аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВВС России, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения.

"Примечательно, что этот объект крайне тщательно охраняется вокруг много патрулей и постов, а также системы ПВО "Панцирь С-1", - информируют агенты.