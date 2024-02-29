Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский"

Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "Чкаловский". Им удалось зафиксировать расположение российской техники на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".
"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой аэродромов на территории РФ. В этот раз нашим объектом стал Чкаловский аэродром в городе Щелково, Московская область", - пишут партизаны.
Как отмечают в "АТЕШ", данный аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВВС России, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения.
"Примечательно, что этот объект крайне тщательно охраняется вокруг много патрулей и постов, а также системы ПВО "Панцирь С-1", - информируют агенты.
Напомним, в сентябре 2023 года неизвестные диверсанты устроили подрыв на аэродроме "Чкаловский" (Московская область РФ), существенно повредив два самолета и один вертолет.
В тот же месяц возле данного аэродрома произошел пожар.
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