Партизани виявили російське судно спеціального призначення в одній із бухт Севастополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Так, нами було виявлено катер спеціального призначення проекту 21980 "Грачонок". Цей катер призначений для боротьби з диверсійно-терористичними силами і засобами в акваторіях пунктів базування", йдеться в повідомленні.

Партизани зауважили, що зважаючи на маневровість українських морських дронів поміж даними катерами, можна дійти висновку, що цей тип російські проєктувальники розробили з метою відмивання грошових коштів.

Фото: виявлений у південній бухті Севастополя катер РФ "Грачонок"