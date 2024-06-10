Партизани виявили РЛС окупантів у Криму: де вона розташована (фото, відео)

Як зазначають партизани, станція Р-419 призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання в якості радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.

"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Його було взято на озброєння у 2018 році", - пояснює рух опору.

В "АТЕШ" зауважили, що "зворотний звіт життя цієї РЛС розпочався", а процес її знищення "стане великим сюрпризом для окупантів".