Партизаны обнаружили РЛС оккупантов в Крыму: где она расположена (фото, видео)

Партизаны обнаружили радиорелейную станцию оккупантов в Крыму. Она расположена в Раздольненском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Как отмечают партизаны, станция Р-419 предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.
"Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современный. Он был взят на вооружение в 2018 году", - объясняет движение сопротивления.
В "АТЕШ" отметили, что "обратный отчет жизни этой РЛС начался", а процесс ее уничтожения "станет большим сюрпризом для оккупантов".
Недавно мы сообщали, что оккупанты начали перебрасывать системы ПВО в Крым.
Также накануне партизаны отследили перемещение одной из мобильных огневых групп РФ на оккупированном полуострове.
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