Партизаны обнаружили РЛС оккупантов в Крыму: где она расположена (фото, видео)

Как отмечают партизаны, станция Р-419 предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.

"Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современный. Он был взят на вооружение в 2018 году", - объясняет движение сопротивления.

В "АТЕШ" отметили, что "обратный отчет жизни этой РЛС начался", а процесс ее уничтожения "станет большим сюрпризом для оккупантов".