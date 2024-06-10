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Партизаны обнаружили РЛС оккупантов в Крыму: где она расположена (фото, видео)

Фото: партизаны в Крыму обнаружили РЛС оккупантов (иллюстративное фото wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили радиорелейную станцию оккупантов в Крыму. Она расположена в Раздольненском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, станция Р-419 предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.

"Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современный. Он был взят на вооружение в 2018 году", - объясняет движение сопротивления.

В "АТЕШ" отметили, что "обратный отчет жизни этой РЛС начался", а процесс ее уничтожения "станет большим сюрпризом для оккупантов".

Недавно мы сообщали, что оккупанты начали перебрасывать системы ПВО в Крым.

Также накануне партизаны отследили перемещение одной из мобильных огневых групп РФ на оккупированном полуострове.

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