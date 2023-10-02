UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму

Ілюстративне фото: партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Партизани виявили ремонтну базу російських окупантів у селі Світле Джанкойського району Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Повідомляють, що база розташована на території місцевої занедбаної ферми. Як стверджують партизани, всередині комплексу помітили бронеавтомобіль "Тигр", два паливозаправники та 19 критих КАМАЗів.

Координати бази: 45.627869, 34.651380

Ситуація у Криму

Останнім часом на території окупованого півострова дедалі частіше відбуваються вибухи. Вони трапляються на військових об'єктах російських загарбників. У завдання ударів по ворожих об'єктах також допомагають українські партизани.

Наприклад, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що під час операції було ліквідовано щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымРосійська ФедераціяПВО