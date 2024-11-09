Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам "сюрпризи"

Партизани фіксують роботу радіолокаційної станції "Підліт", яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.
Загарбники побоюються чергових ударів з боку Сил оборони та сподіваються, що ця радіолокаційна станція їм допоможе.
Однак партизани радять росіянам не плекати особливих надій.
"Незважаючи на те, що "Підліт" - це радіолокаційна станція кругового огляду, здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці, у нас є "сюрпризи", до яких вони точно не готові...", - йдеться у повідомленні АТЕШ.
Днями партизани виявили перекидання і накопичення резервних сил ворога в окупованому Генічеську Херсонської області. Ймовірно росіяни готують наступ на правий берег Херсонської області, але такі плани лякають офіцерів.
Також росіяни переміщують боєприпаси і зброю за допомогою цивільних фур. Це пов'язано з побоюваннями атак ЗСУ.
Крім того, партизани АТЕШ розвідали покинутий командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі.
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