Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам "сюрпризи"

Загарбники побоюються чергових ударів з боку Сил оборони та сподіваються, що ця радіолокаційна станція їм допоможе.

Однак партизани радять росіянам не плекати особливих надій.

"Незважаючи на те, що "Підліт" - це радіолокаційна станція кругового огляду, здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці, у нас є "сюрпризи", до яких вони точно не готові...", - йдеться у повідомленні АТЕШ.