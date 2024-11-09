Партизаны обнаружили ПВО в Севастополе и обещают россиянам "сюрпризы"

Деятельность украинских партизан

На днях партизаны обнаружили переброску и накопление резервных сил врага в оккупированном Геническе Херсонской области. Вероятно, россияне готовят наступление на правый берег Херсонской области, но такие планы пугают офицеров.

Также россияне перемещают боеприпасы и оружие с помощью гражданских фур. Это связано с опасениями атак ВСУ.

Кроме того, партизаны АТЭШ разведали заброшенный командный пункт Черноморского флота в Севастополе.

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