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Партизаны обнаружили ПВО в Севастополе и обещают россиянам "сюрпризы"

Фото: партизаны нацелились на российскую РЛС в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны фиксируют работу радиолокационной станции "Подлет", которую россияне разместили в районе Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Захватчики опасаются очередных ударов со стороны Сил обороны и надеются, что эта радиолокационная станция им поможет.

Однако партизаны советуют россиянам не питать особых надежд.

"Несмотря на то, что "Подлет" - это радиолокационная станция кругового обзора, способная обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке, у нас есть «сюрпризы», к которым они точно не готовы...", - говорится в сообщении АТЕШ.

Деятельность украинских партизан

На днях партизаны обнаружили переброску и накопление резервных сил врага в оккупированном Геническе Херсонской области. Вероятно, россияне готовят наступление на правый берег Херсонской области, но такие планы пугают офицеров.

Также россияне перемещают боеприпасы и оружие с помощью гражданских фур. Это связано с опасениями атак ВСУ.

Кроме того, партизаны АТЭШ разведали заброшенный командный пункт Черноморского флота в Севастополе.

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партизаны