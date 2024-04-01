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Партизани виявили ППО росіян на аеродромі в окупованому Джанкої

Джанкой, Крим, Понеділок 01 квітня 2024 20:24
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Партизани виявили ППО росіян на аеродромі в окупованому Джанкої Фото: російська система ППО С-400 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Партизани виявили російські системи ППО на аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Як повідомили партизани, на аеродромі Джанкоя додатково розміщено зенітно-ракетні комплекси, які жодним чином не замасковані.

"За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром неодноразово подавав заявки на отримання маскувальних сіток, але відповіді так і не отримав", - розповіли в АТЕШ.

Зазначається, що російське командування всіма можливими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але засобів ППО критично недостатньо.

"Наразі АТЕШ проник у Кримську дивізію ППО, і надалі ми пильніше стежитимемо за наявністю та відсутністю засобів протиповітряної оборони на півострові", - додали партизани.

t.me/atesh_ua

Війська РФ в окупованому Криму

Нещодавно партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

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