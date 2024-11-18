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Партизани виявили "Панцир С-1", який закриває ключові об'єкти РФ у Севастополі (фото)

Фото: ЗРГК "Панцир С-1" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Агенти "АТЕШ" виявили у Севастополі зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1". Він закриває ключові військові об'єкти росіян у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели розвідку Комишевої та Козачої бухти. Під час розвідки було виявлено точки спостереження і вогневі позиції для боротьби з безпілотниками.

Також поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ було виявлено систему ППО "Панцир С-1".

Зазначається, що серед об'єктів, які захищає ця система ППО, є: нафтобаза, режимний об'єкт Міноборони РФ для тренування бойових дельфінів, школа водолазів, тренувальна база, склади з боєприпасами та логістичні склади 810-ї бригади морської піхоти РФ, а також танковий полігон і аеродром.

"Аналізуючи важливість цих об'єктів, можна зробити висновки про стратегічне значення подібних систем протиповітряної оборони. Виявлення і виведення їх з ладу можуть істотно змінити хід військових операцій", - додали в "АТЕШ".

 

Фото: партизани виявили "Панцир С-1", який закриває ключові об'єкти РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Нагадаємо, днями партизани провели розвідку Виборзького суднобудівного заводу у Росії. Там виробляють обладнання для систем управління запуском ракет.

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