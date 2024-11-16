Партизани розвідали суднобудівний завод у Росії (фото)

Партизани провели розвідку Виборзького суднобудівного заводу (Росія). Там виробляють обладнання для систем управління запуском ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Без таких систем кораблі позбавляються здатності завдавати далекобійних ударів, що суттєво знижує їхню боєздатність", - додали в "АТЕШ".

За даними партизанів, зафіксовано виробництво та постачання блоків управління для систем управління запуском крилатих ракет для бойових кораблів Чорноморського флоту.

"Агенти виявили діяльність ключового підприємства у Виборзі, яке виконує замовлення для ФСБ та Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Розвідка партизанів у Росії

Партизани не вперше проводять розвідку Росії на об'єктах, пов'язаних із забезпеченням військового комплексу окупантів.

Наприклад, у вересні партизани провели розвідку одного із російських заводів у Нижегородській області. Він стратегічно важливий для ППО окупантів. А в липні - "АТЕШ" розвідав Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки.

Зазначимо, що часто для розвідки таких об'єктів партизани залучають агентів із числа російських солдатів чи російського цивільного населення.

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