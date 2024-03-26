Партизани виявили нове місце базування окупантів у Запорізькій області (фото, відео)

Партизани виявили у Запорізькій області місце базування російських окупантів. Загарбники у Розівському районі розгорнули інженерні та військово-логістичні підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Завдяки фіксації та супроводженню військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь вдалось виявити нове місце базування окупантів в Розівському районі Запорізької області на території сільгосп підприємства", - зазначають партизани.
Зазначається, що на даній ділянці розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, що відповідають за військову логістику, яку надалі окупанти відправляють "на нуль".
"Хоча, після фіксації можна напевно казати "розміщувались", - зазначають в "АТЕШ".
Рух опору зауважив, що всю інформацію "було передано за призначенням".
Нагадаємо, частина Запорізької області наразі знаходиться в російській окупації. Загарбники активно використовують місто як логістичний центр для відправки озброєння та технічних потужностей у "гарячі точки" на лінії фронту.
Втім, на території активно діють українські партизани, які систематично розвідують обстановку у захопленій частині області та наносять окупантам уражень.
Варто зауважити, що на окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.
Крім того, на частині захопленої території міста окупанти посилюватимуть контроль над людьми в інтернеті.
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