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Партизани виявили нове місце базування окупантів у Запорізькій області (фото, відео)

Фото: партизани знайшли нове місце базування окупантів ( ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили у Запорізькій області місце базування російських окупантів. Загарбники у Розівському районі розгорнули інженерні та військово-логістичні підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Завдяки фіксації та супроводженню військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь вдалось виявити нове місце базування окупантів в Розівському районі Запорізької області на території сільгосп підприємства", - зазначають партизани.

Зазначається, що на даній ділянці розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, що відповідають за військову логістику, яку надалі окупанти відправляють "на нуль".

"Хоча, після фіксації можна напевно казати "розміщувались", - зазначають в "АТЕШ". 

Рух опору зауважив, що всю інформацію "було передано за призначенням".

Ситуація в окупованій частині Запорізької області

Нагадаємо, частина Запорізької області наразі знаходиться в російській окупації. Загарбники активно використовують місто як логістичний центр для відправки озброєння та технічних потужностей у "гарячі точки" на лінії фронту.

Втім, на території активно діють українські партизани, які систематично розвідують обстановку у захопленій частині області та наносять окупантам уражень.

Варто зауважити, що на окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.

Крім того, на частині захопленої території міста окупанти посилюватимуть контроль над людьми в інтернеті.

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Запорізька областьВійна Росії проти України