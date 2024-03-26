Партизани виявили нове місце базування окупантів у Запорізькій області (фото, відео)

"Завдяки фіксації та супроводженню військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь вдалось виявити нове місце базування окупантів в Розівському районі Запорізької області на території сільгосп підприємства", - зазначають партизани.

Зазначається, що на даній ділянці розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, що відповідають за військову логістику, яку надалі окупанти відправляють "на нуль".

"Хоча, після фіксації можна напевно казати "розміщувались", - зазначають в "АТЕШ".

Рух опору зауважив, що всю інформацію "було передано за призначенням".