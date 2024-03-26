Партизаны обнаружили новое место базирования оккупантов в Запорожской области (фото, видео)

"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", - отмечают партизаны.

Отмечается, что на данном участке размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику, которую в дальнейшем оккупанты отправляют "на ноль".

"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", - отмечают в "АТЕШ".

Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".