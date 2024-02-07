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Партизани виявили місце розміщення техніки окупантів у Горлівці (відео)

Фото: партизани виявили місце розміщення техніки окупантів у Горлівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани знайшли місце, де окупанти ховають техніку у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області. Крім того, їм вдалося засікти її переміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі й танків у Горлівці", - йдеться у повідомленні.

Також в "Атеші" зізналися, що знають місце, де базується ця техніка і координати місця передали Силам оборони України.

Ситуація у Горлівці

Горлівка - місто на Донеччині, яке було окуповане бойовиками так званої "ДНР" навесні 2014 року. Зазначимо, що це не перші успіхи партизанів у Горлівці. Так, раніше партизани в тимчасово окупованій Горлівці виявили місце дислокації групи росіян. Вони переховувалися у місцевій профілакторії.

Крім того, у жовтні 2023 року було зруйновано важливий для росіян міст на трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області. Пізніше, на початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що в межах Горлівки Донецької області ЗСУ відбили в окупантів один із териконів. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

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ГорлівкаДонецька область