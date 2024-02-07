RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнаружили место размещения техники оккупантов в Горловке (видео)

Фото: партизаны обнаружили место размещения техники оккупантов в Горловке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли место, где оккупанты прячут технику во временно захваченной Горловке Донецкой области. Кроме того, им удалось засечь ее перемещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники оккупантов, в том числе и танков в Горловке", - говорится в сообщении.

Также в "Атеш" признались, что знают место, где базируется эта техника и координаты места передали Силам обороны Украины.

Ситуация в Горловке

Горловка - город в Донецкой области, который был оккупирован боевиками так называемой "ДНР" весной 2014 года. Отметим, что это не первые успехи партизан в Горловке. Так, ранее партизаны во временно оккупированной Горловке обнаружили место дислокации группы россиян. Они скрывались в местном профилактории.

Кроме того, в октябре 2023 года был разрушен важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области. Позже, в начале декабря 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что в пределах Горловки Донецкой области ВСУ отбили у оккупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГорловкаДонецкая область