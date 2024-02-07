Партизаны обнаружили место размещения техники оккупантов в Горловке (видео)

"Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники оккупантов, в том числе и танков в Горловке", - говорится в сообщении.

Также в "Атеш" признались, что знают место, где базируется эта техника и координаты места передали Силам обороны Украины.

Ситуация в Горловке

Горловка - город в Донецкой области, который был оккупирован боевиками так называемой "ДНР" весной 2014 года. Отметим, что это не первые успехи партизан в Горловке. Так, ранее партизаны во временно оккупированной Горловке обнаружили место дислокации группы россиян. Они скрывались в местном профилактории.

Кроме того, в октябре 2023 года был разрушен важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области. Позже, в начале декабря 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что в пределах Горловки Донецкой области ВСУ отбили у оккупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.