Партизани виявили місце ремонту артилерії окупантів у Євпаторії та назвали точні координати

Партизани виявили місце ремонту артилерії РФ в Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму. Також вони зазначили точні координати даного місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Агенти нашого руху виявили місце ремонту артилерії в Євпаторії. На підприємстві ремонтують таку артилерію як: Д-30, понад 8 одиниць 152-мм самохідних гармат 2С5 "Гіацинт-С" і транспортні засоби різного виду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають партизани, після ремонту його завантажують на залізничний склад і відправляють на фронт.
Також рух опору зазначив точні координати місця розташування російської техніки:
"Ми проводимо постійну розвідку військових об'єктів на окупованих територіях і передаємо інформацію Силам оборони України", - зазначили наостанок в "АТЕШ".
Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".
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