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Партизаны обнаружили место ремонта артиллерии оккупантов в Евпатории и назвали точные координаты

Фото: партизаны обнаружили место ремонта артиллерии оккупантов в Евпатории (РОСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили место ремонта артиллерии РФ в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Также они указали точные координаты данного места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Агенты нашего движения обнаружили место ремонта артиллерии в Евпатории. На предприятии ремонтируют такую артиллерию как: Д-30, более 8 единиц 152-мм самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" и транспортные средства разного вида", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, после ремонта его загружают на железнодорожный склад и отправляют на фронт.

Также движение сопротивления отметило точные координаты местоположения российской техники:

  • 45.213382, 33.373153
  • 45.214520, 33.373053

"Мы проводим постоянную разведку военных объектов на оккупированных территориях и передаем информацию Силам обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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ЕвпаторияКрымВойна России против Украины