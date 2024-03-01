Партизаны обнаружили место ремонта артиллерии оккупантов в Евпатории и назвали точные координаты

"Агенты нашего движения обнаружили место ремонта артиллерии в Евпатории. На предприятии ремонтируют такую артиллерию как: Д-30, более 8 единиц 152-мм самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" и транспортные средства разного вида", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, после ремонта его загружают на железнодорожный склад и отправляют на фронт.

Также движение сопротивления отметило точные координаты местоположения российской техники:

45.213382, 33.373153

45.214520, 33.373053

"Мы проводим постоянную разведку военных объектов на оккупированных территориях и передаем информацию Силам обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".