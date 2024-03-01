Партизаны обнаружили место ремонта артиллерии оккупантов в Евпатории и назвали точные координаты

Партизаны обнаружили место ремонта артиллерии РФ в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Также они указали точные координаты данного места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".
"Агенты нашего движения обнаружили место ремонта артиллерии в Евпатории. На предприятии ремонтируют такую артиллерию как: Д-30, более 8 единиц 152-мм самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С" и транспортные средства разного вида", - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, после ремонта его загружают на железнодорожный склад и отправляют на фронт.
Также движение сопротивления отметило точные координаты местоположения российской техники:
"Мы проводим постоянную разведку военных объектов на оккупированных территориях и передаем информацию Силам обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
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