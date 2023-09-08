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Партизани виявили базу з російською технікою поблизу Бахчисарая (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На околиці Бахчисарая (Крим) виявили базу розміщення військової техніки та особового складу Збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанів з "АТЕШ".

Зазначається, що вона розміщена вона вздовж залізниці поруч із житловими будинками.

"Вкотре ми спостерігаємо, що за допомогою житлових будинків росіяни прикривають свою техніку і ховають свій особовий склад. Але все це закінчиться і дуже скоро", - додали партизани.

На відео можна побачити значну кількість військових вантажівок і паливозаправників.

Ситуація в Криму

В останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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