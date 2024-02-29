Партизани виявили на аеродромі Бельбек два радіолокаційних комплекси окупантів (фото)

"Наші агенти під час розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які дивляться за повітряним простором над аеродромом і передають всю інформацію засобам ППО", - пишуть партизани.

Втім, як зауважують агенти "АТЕШ", практика показує, що радянські комплекси не сильно рятують аеродром від ураження.

"Крім цього, біля аеродрому було виявлено ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки", - інформують партизани.