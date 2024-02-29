Партизаны обнаружили на аэродроме Бельбек два радиолокационных комплекса окупантов (фото)

Партизаны в Крыму обнаружили месторасположение двух радиолокационных комплексов РФ. Они находятся на территории аэродрома Бельбек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .
"Наши агенты при разведке аэродрома Бельбек обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87, которые смотрят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО", - пишут партизаны.
Впрочем, как отмечают агенты "АТЕШ", практика показывает, что советские комплексы не сильно спасают аэродром от поражения.
"Кроме этого, у аэродрома была обнаружена ремонтная база, а также место стоянки военной техники", - информируют партизаны.
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
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