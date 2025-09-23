Партизани викрили завод "Титан" у Криму: під прикриттям ППО можуть виробляти вибухівку

Партизани розвідали завод "Титан", який розташований неподалік Армянська в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Агентам "АТЕШ" вдалося з'ясувати, що завод продовжує функціонувати і окупанти намагаються захистити його, розміщуючи замасковані комплекси ППО в посадках.
Варто зауважити, що на території Східної Європи підприємство "Кримський Титан" є найбільшим виробником діоксиду титану. Він застосовується насамперед у хімічній промисловості.
"Також є обґрунтована підозра, що під виглядом "потужностей з виробництва аміачних добрив", про які на цьому заводі оголошували окупанти, підприємство виробляє вибухівку", - пишуть в "АТЕШ".
Також відомо, що на заводі діють посилені заходи безпеки, однак партизани продовжують спостереження за об'єктом. Всю зібрану інформацію про виробництво та його оборону було передано Силам оборони України.
Електропідстанція "Титан" в Армянську є одним із головних енергетичних вузлів на півночі окупованого Криму. Вона постачає електроенергію промисловим об’єктам, зокрема хімічному заводу "Кримський Титан". Підстанція працює на напрузі 220 кВ і має стратегічне значення для стабільності енергосистеми регіону.
Об’єкт розташований поруч із Перекопським валом - ключовим транспортним та інфраструктурним коридором, через який проходять лінії електропередач і важливі логістичні маршрути. У разі виходу підстанції з ладу це може спричинити серйозні перебої в енергопостачанні окупаційних військ і промислових підприємств Криму.
Нагадаємо, на початку серпня у тимчасово окупованому Криму після атаки безпілотників виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.