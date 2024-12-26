Партизаны разоблачили новые укрепления оккупантов в Крыму (фото)
Партизаны недавно провели разведку вблизи населенного пункта Черноморское в Крыму, где обнаружили новые оборонительные сооружения и склады с оружием и техникой оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Оккупанты, пытаясь скрыть свои позиции, постоянно укрепляются на побережье. Однако координаты новых объектов быстро становятся известны украинской стороне благодаря "АТЕШ".
В частности, агенты движения установили новое местонахождение складов специальной техники, тренировочных площадок и укрепленных позиций.
Собранная информация уже была передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.
По словам представителей "АТЕШ", в ближайшее время оккупантам, вероятно, придется снова менять свои позиции из-за эффективных ударов украинской армии.
Фото: укрепления оккупантов в Крыму (t.me atesh_ua)
Россияне в оккупированном Крыму
После оккупации Крыма в 2014 году полуостров превратился в военную базу РФ, центр репрессий против местного населения и центр экологических преступлений россиян.
Любая проукраинская деятельность, в частности использование украинской символики или языка, наказывается оккупантами. В частности, россияне считают "диверсантами" тех жителей Крыма, кто празднует Рождество 25 декабря.
С началом полномасштабного вторжения Россия использует Крым как плацдарм для атак на украинские территории. Именно оттуда оккупанты запускают ракеты, беспилотники и осуществляют авиаудары по городам Украины.
Однако движение сопротивления продолжает действовать в Крыму. Недавно партизаны разведали еще один склад горючего оккупантов.
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