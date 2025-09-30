Партизани відстежили "Редут-2УС": на Запорізькому напрямку знищено комплекс зв’язку РФ

"Агенти "АТЕШ" зі 108-го десантно-штурмового полку виявили рухомий комплекс зв'язку П-260Т "Редут-2УС". Інформація про його місцезнаходження була оперативно передана Силам оборони України, внаслідок чого комплекс був успішно знищений", - підписано фото.

Зазначається, що це відбувалось на Запорізькому напрямку. Дана система забезпечувала російське командування захищеними каналами радіозв'язку та передачею бойових наказів.

П-260Т "Редут-2УС"

П-260Т Редут-2УС" - багатоцільовий мобільний телекомунікаційний комплекс армійського рівня, призначений для побудови широкосмугових та багатоканальних ліній зв’язку. А також для передачі цифрової інформації на швидкостях від кількох до понад сотні Мбіт/с, організації телефонного, дата- та відеозв’язку й підключення до автоматизованих систем управління.

Ця система складається з кількох машин (системне рішення на кількох шасі, у складі п’яти машин у типовій конфігурації), має антенні модулі на базі КАМАЗ і використовується для довготривалих, армійських (не ротних/бригадних) каналів зв’язку та координації підрозділів.