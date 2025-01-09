Партизани відстежили переміщення колони техніки окупантів на півночі Криму

Представники підпілля вранці 9 січня розповіли, що їхні агенти відстежили переміщення колони техніки ЗС РФ в окупованому Криму.

Зазначається, що до складу такої колони особового складу ворожої армії та гармат входили "БК для ППО, а також велика кількість цистерн з паливом".

"Всю зібрану інформацію та детальний маршрут ми передали Силам Оборони України. А вони вміють зробити так, що від цього "добра" нічого не залишиться", - йдеться в публікації руху.

Крім того, в "АТЕШ" також оприлюднили кадри техніки із даної колони противника.

Зазначимо, що за даними представників українського партизанського руху "Атеш", через Джанкой часто російські загарбники перекидають, зокрема залізницею, військову техніку на материкову частину України. Так, Джанкой для окупантів є важливим військових хабом в плані логістики.

Розташування Джанкоя на мапі Криму (фото: скрін google.com/maps)