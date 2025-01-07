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Партизани розвідали один зі штабів росіян у санаторії в Криму (відео)

Вівторок 07 січня 2025 09:04
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Партизани розвідали один зі штабів росіян у санаторії в Криму (відео) Ілюстративне фото: росіяни розмістили штаб у санаторіх Сакського району у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни облаштували свій штаб в одному з санаторіїв у Сакському районі тимчасово окупованого Криму. Там знаходиться велика кількість ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Партизани виявили нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому в Сакському районі на вулиці Морська. На території санаторію зафіксовано безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону.

"Нашим агентам вдалося добути безліч цінної інформації. Наразі встановлюється точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті", - пишуть в "АТЕШ".

У русі зазначили, що росіяни цинічно прикриваються цивільними і розміщують свої об'єкти в курортній зоні, яка оточена санаторіями та житловими будинками. Це не тільки загрожує безпеці місцевих жителів, а і є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Удар по аеродрому "Саки"

Нагадаємо, 26 липня минулого року внаслідок атаки у Криму сталась пожежа на військовому аеродромі "Саки". Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження аеродрому.

Відомо, що росіяни використовували його для контролю повітряного простору, акваторії Чорного моря та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України.

Як розповідав Telegram-канал Astra, під час удару по аеродрому могла бути знищена російська радіолокаційна станція.

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