Партизаны отследили перемещение колонны техники оккупантов на севере Крыма

Представители подполья утром 9 января рассказали, что их агенты отследили перемещение колонны техники ВС РФ в оккупированном Крыму.

Отмечается, что в состав такой колонны личного состава вражеской армии и орудий входили "БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом".

"Всю собранную информацию и детальный маршрут мы передали Силам Обороны Украины. А они умеют сделать так, что от всего этого "добра" ничего не останется", - говорится в публикации движения.

Кроме того, в "АТЕШ" также обнародовали кадры техники из данной колонны противника.

Отметим, что по данным представителей украинского партизанского движения "Атеш", через Джанкой часто российские захватчики перебрасывают в частности по железной дороге, военную технику на материковую часть Украины. Так, Джанкой для оккупантов является важным военным хабом в плане логистики.

Расположение Джанкоя на карте Крыма (фото: скрин google.com/maps)