Партизани фіксують перекидання російських ППО і РЕБ із Криму: що відбувається
Окупанти перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область. Це пов'язано з кількома моментами і панікою в лавах військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, агенти "АТЕШ" повідомляють про зростаючу паніку серед російських військових на Херсонському напрямку.
"Після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів для посилення оборони - зокрема за рахунок перекидання техніки з Криму", - ідеться в повідомленні.
За даними джерел партизанів, у регіон активно доправляють комплекси радіоелектронної боротьби, включно із системою "Поле-21", призначеною для придушення зв'язку і протидії українським БПЛА, артилерії та авіації.
"Також фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків", - кажуть у русі.
Як пояснюють партизани, цей поспіх викликаний не тільки втратами техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів.
"Суттєву роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів і місцевих жителів", - уточнюють в "АТЕШ".
Ситуація в Криму
Російські війська після захоплення Криму 2014 року розташували на півострові велику кількість військових об'єктів, ППО і РЕБ.
Крім того, окупанти тримають у Чорному морі біля берегів Криму невелике угруповання кораблів, яке явно стало меншим після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня 2023 року.
Водночас буквально нещодавно в Криму виявили розташування кораблів прикордонної служби ФСБ Росії. Базу окупанти облаштували в Севастополі.
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