Партизани розвідали ворожу базу ППО на мисі Фіолент у Криму

Під час розвідки агенти визначили структуру і порядок роботи військової частини. На території було помічено різні комплекси протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, а також зафіксоване вивантаження установок радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

"Завдяки зібраним даним, ми тепер знаємо, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту в Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування наших подальших дій", - йдеться у повідомленні.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)