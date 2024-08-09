Партизани розвідали ворожу базу ППО на мисі Фіолент у Криму

Українські партизани розвідали військову базу повітряної оборони тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Під час розвідки агенти визначили структуру і порядок роботи військової частини. На території було помічено різні комплекси протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, а також зафіксоване вивантаження установок радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.
"Завдяки зібраним даним, ми тепер знаємо, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту в Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування наших подальших дій", - йдеться у повідомленні.
Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Днями партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання російських систем ППО в район Кримського мосту.
Також росіяни активно розміщують пости спостереження на узбережжі тимчасово окупованого Севастополя.
Крім того, партизани виявили рештки прихованих російських кораблів в окупованому Севастополі. Їхні координати передані ЗСУ для завдання повітряних ударів.
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