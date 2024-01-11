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Партизани розвідали військову частину під Москвою, що відповідає за повітряну оборону

Ілюстративне фото: у Підмосков'ї партизани розвідали військову частину ПКС РФ (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Представники Сил спротиву провели розвідку військової частини Повітряно-космічних сил РФ, розміщеної у селищі міського типу Ногінськ-9 під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram кримського руху спротиву "Атеш".

Підпільники уточнили, що йдеться про в/ч №28289.

"Це 145-й Центр контролю космічного простору, який, швидше за все, відповідає за повітряний простір Москви", - кажуть партизани.

У русі розповіли, що на території даної військової частини усі контрольно-пропускні пункти охоронялося озброєним нарядом, і вздовж паркану зафіксовано варту.

"Дуже охороняємий об'єкт не останньої важливості", - зазначається у публікації.

Також представники підпілля додали, що продовжують вести розвідку та пошук способів завдати максимальної шкоди ПКС країни-агресора. Та анонсували "цікавий розвиток подій" щодо цієї частини.

Крім того, в "Атеш" оприлюднили фото та відео відповідного об'єкту в Підмосков'ї.

Діяльність українських партизанів у Москві та Підмосков'ї

Раніше повідомлялося, що агенти представників Сил спротиву у Московській області РФ отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу. Зокрема, підпільники дізналися про проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32.

Перед тим стало відомо, що українські партизани встановили спостереження за спеціальним полком поліції в російській столиці Москві. Бійці цього полку виконують зокрема службові завдання на окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що підпільники проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві, де виявили слабкі місця в охороні об'єкта.

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