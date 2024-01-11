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Партизаны разведали воинскую часть под Москвой, отвечающую за воздушную оборону

Иллюстративное фото: в Подмосковье партизаны разведали воинскую часть ВКС РФ (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Представители Сил сопротивления провели разведку воинской части Воздушно-космических сил РФ, расположенной в поселке городского типа Ногинск-9 под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram крымского движения сопротивления "Атеш".

Подпольщики уточнили, что речь идет о в/ч №28289.

"Это 145-й Центр контроля космического пространства, который скорее всего отвечает за воздушное пространство Москвы", - говорят партизаны.

В движении рассказали, что на территории данной воинской части все контрольно-пропускные пункты охранялись вооруженным нарядом, и вдоль забора зафиксирована стража.

"Очень охраняемый объект не последней важности", - отмечается в публикации.

Также представители подполья добавили, что продолжают вести разведку и поиск способов нанести максимальный ущерб ВКС страны-агрессора. И анонсировали "интересное развитие событий" относительно этой части.

Кроме того, в "Атеше" обнародовали фото и видео соответствующего объекта в Подмосковье.

Деятельность украинских партизан в Москве и Подмосковье

Ранее сообщалось, что агенты представителей Сил сопротивления в Московской области РФ получили доступ к тайным документам Дубненского машиностроительного завода. В частности, подпольщики узнали о проблемах с производством крылатых ракет Х-32.

Перед этим стало известно, что украинские партизаны установили наблюдение за специальным полком полиции в российской столице Москве. Бойцы этого полка выполняют служебные задания на оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что подпольщики проникли на территорию базы 107 специального моторизованного полка в Москве, где обнаружили слабые места в охране объекта.

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