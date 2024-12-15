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Партизани розвідали важливий вузол зв'язку російської армії у Владивостоці

Владивосток, Неділя 15 грудня 2024 07:31
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Партизани розвідали важливий вузол зв'язку російської армії у Владивостоці Фото: розвіданий вузол зв'язку є критично важливим для армії РФ (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Агенти партизанського руху провели розвідку рухомого вузла зв'язку, що розташований на горі Седанка у Владивостоці. Координати об'єкту передані Силам оборони для завдання удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український партизанський рух "АТЕШ".

Зазначається, що 743-й вузол зв'язку відіграє ключову роль в управлінні кризовими ситуаціями та військовою безпекою. Цей об'єкт є важливим елементом інфраструктури зв'язку Росії, що забезпечує передачу даних і координацію військових та цивільних служб.

Його стратегічне розташування дозволяє охоплювати великі території, надаючи надійні канали зв'язку для командування і контролю. Подібні вузли були створені для роботи в складних умовах, таких як військові конфлікти або природні катастрофи, що робить цей об'єкт критично важливим для окупаційної армії.

"Усю зібрану інформацію про об'єкт, особовий склад, обладнання і транспорт, включно з даними про кожен транспортний засіб, що заїжджає на територію, ми передали в правильні руки. Тепер залишається лише очікувати "гарячих" новин із глибокого тилу росіян", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua/5965)

Діяльність партизан на ТОТ і в Криму

Днями партизани АТЕШ розвідали базу радіолокаційного зв'язку в тимчасово окупованому Криму. ЗСУ вже атакували цей об'єкт.

Раніше партизани встановили, що росіяни готуються до наступальної операції в тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Крім того, агенти АТЕШ розвідали приховану дислокацію російських військових у селищі Мар'їне на территорії окупованого Криму.

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