Партизани розвідали управління ФСБ РФ у Ростовській області (фото)

"Агент "АТЕШ" під час проведення розвідувальних дій у Таганрозі зібрав важливу інформацію щодо управління ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Як зізнаються партизани, співробітники ФСБ РФ не раз намагалися влізти в їхню роботу, створюючи їх фейкові канали.

"У спробах обдурити нас пишуть у личку всім кураторам, а коли ми "розкушуємо" їх, починаються погрози", - кажуть в "АТЕШ".