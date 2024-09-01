Партизани розвідали управління ФСБ РФ у Ростовській області (фото)

Партизани розвідали будівлю та прилеглу територію управління ФСБ РФ по Ростовській області. Воно знаходиться в Таганрозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ" під час проведення розвідувальних дій у Таганрозі зібрав важливу інформацію щодо управління ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Як зізнаються партизани, співробітники ФСБ РФ не раз намагалися влізти в їхню роботу, створюючи їх фейкові канали.
"У спробах обдурити нас пишуть у личку всім кураторам, а коли ми "розкушуємо" їх, починаються погрози", - кажуть в "АТЕШ".
Партизани часто проводять розвідку важливих об'єктів РФ у Росії. Наприклад, 31 серпня повідомлялося, що "АТЕШ" провів розвідку порту в Таганрозі Ростовської області.
Він використовується для логістичної підтримки військових операцій окупантів, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива на фронт в Україну.
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