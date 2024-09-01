Партизаны разведали управление ФСБ РФ по Ростовской области (фото)

"Агент "АТЕШ" при проведении разведывательных действий в Таганроге собрал важную информацию по управлению ФСБ", - говорится в сообщении.

Как признаются партизаны, сотрудники ФСБ РФ не единожды пытались влезть в их работу, создавая их фейковые каналы.

"В попытках одурачить нас пишут в личку всем кураторам, а когда мы "раскусываем" их, начинаются угрозы", - говорят в "АТЕШ".