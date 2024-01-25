Партизани розвідали територію корпорації з виробництва ракет під Москвою (фото)

"Агенти провели зовнішню розвідку центрального офісу одного з найбільших російських оборонних підприємств - територію корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (Корольов, Московська область)", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюють партизани, ця корпорація проектує та випускає ракетне озброєння різних класів.

"Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" і ін.", - перерахували в "Атеш".

"Атеш" вдалося вирахувати виробничі цехи, комори з реагентами та технікою.

"Також ми, напевно, знаємо розташування адміністративного корпусу з усією документацією", - додали вони.

Вилазки партизанів на ракетні заводи у РФ

Це не перша вилазка партизанів "Атеш" на заводи, пов'язані з виробництвом ракет у Росії. Так, раніше партизани проникли до головного центру попередження про ракетний напад у Московській області. Крім того, вони зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області склади з готовим обладнанням і навіть розвідали новий ракетний завод, розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднево".

Виробництво ракет Росією

Згідно з аналізом супутникових знімків, Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Йдеться про підприємства, що працюють з авіацією, дронами та керованими боєприпасами.

Наприклад, в жовтні 2023 року окупантам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Також у Росії не припиняється модернізація ракет Х-22.