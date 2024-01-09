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Допомагає обійти ППО. Партизани проникли у центр попередження про ракетний напад у РФ

Вівторок 09 січня 2024 20:29
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Допомагає обійти ППО. Партизани проникли у центр попередження про ракетний напад у РФ Ілюстративне фото: Партизани проникли у головний центр попередження про ракетний напад у Московській області (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Українські партизани з "АТЕШ" проникли у головний центр попередження про ракетний напад у Московській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наш агент тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново, Московської області. Цей центр попереджає про запуск на РФ ракет, насамперед ядерних. А також він відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказування власній системі ППО", - сказано в повідомленні.

Партизани зауважили, що їх агент покинув територію РФ, і тому у них з'явилася можливість безпечно повідомити про діяльність у даній військовій частині.

"Враховуючи його посаду, ми отримували інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у РФ. Ми знали їхні вразливості та ділилися цією інформацією з Силами оборони України", - пише "АТЕШ".

Також відомо, що отримані дані продовжують допомагати обходити протиповітряну оборону противника і демілітаризувати російську армію.

А діяльність партизанів у цьому військовому підрозділі не закінчилася.

Нагадаємо, що це не перший випадок проникнення в партизанів у російські війська. Нещодавно ми повідомляли, що партизани проникли в один з найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ у Криму. Там вони вже вчинили десятки диверсій.

Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі.

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