Партизаны разведали судостроительный завод в России (фото)

Партизаны провели разведку Выборгского судостроительного завода (Россия). Там производят оборудование для систем управления запуском ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Без таких систем корабли лишаются способности наносить дальнобойные удары, что существенно снижает их боеспособность", - добавили в "АТЕШ".

По данным партизан, зафиксировано производство и поставка блоков управления для систем управления запуском крылатых ракет для боевых кораблей Черноморского флота.

"Агенты выявили деятельность ключевого предприятия в Выборге, выполняющего заказы для ФСБ и Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

Разведка партизан в России

Партизаны не впервые проводят разведку в России на объектах, свяязанных с обеспечением военного комплекса оккупантов.

Например, в сентябре партизаны провели разведку одного из российских заводов в Нижегородской области. Он стратегически важен для ПВО оккупантов. А в июле - "АТЕШ" разведал Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники.

Отметим, что часто для разведки таких объектов партизаны привлекают агентов из числа российских солдат или российского гражданского населения.

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