Партизани розвідали склад пального окупантів у Криму (фото)

Під час розвідки в районі Каменоломні, що в Сакському районі, агенти руху, серед яких є як місцеві мешканці, так і російські військовослужбовці, виявили великий склад пального, що використовується для забезпечення військової техніки РФ.

Координати об'єкта (45.244016337, 33.400615787) партизани одразу передали ЗСУ.

Повідомляється, що на складі зберігаються не лише цистерни з пальним, а й військова техніка.

Зазначається, що для зменшення наслідків можливого удару окупанти вдаються до примітивних заходів: натягують маскувальні сітки та накладають ящики з піском поверх цистерн, намагаючись запобігти масштабним пожежам.

Ця тактика, за словами партизанів, не є новою.Її окупанти використовують на багатьох військових об’єктах півострова.

Проте, як запевняють в "АТЕШ", навіть такі заходи не врятують склади від ліквідації.

"Інформацію про місцезнаходження цього об'єкта вже передано в правильні руки, і ми готуємо наступну стадію операції. Кожен крок наближає нас до перемоги. Ми не дамо окупантам жодного шансу", - заявили партизани.

Фото: розташування складу пального (t.me atesh.ua)

Нагадаємо, нещодавно агенти руху "АТЕШ" зафіксували місце дислокації армії РФ на базі відпочинку в окупованому Криму у Чорноморському районі. Дані про об'єкт також були оперативно передані українським військовим.