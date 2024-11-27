Партизани дізналися важливу інформацію щодо розташування ППО окупантів у Криму

Партизани дізналися про нове місце розташування установок ППО С-400 "Тріумф". Цю інформацію "злили" самі ж окупанти.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, координатору нашого руху по Криму почали регулярно писати російські військовослужбовці, які служать у підрозділах ППО на півострові, вони скаржаться на нестерпні умови служби і все частіше висловлюють бажання повернутися додому.

"Один із таких військовослужбовців передав важливу інформацію про розміщення чотирьох установок С-400 "Тріумф" і складів ракет до них у Сакському районі, неподалік Євпаторії", - розповіли партизани.

В "АТЕШ" додали, що ці дані вже передані Силам оборони України для оперативного реагування.