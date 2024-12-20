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Партизаны разведали склад горючего оккупантов в Крыму (фото)

Иллюстративное фото: в "АТЕШ" разведали склад горючего оккупантов в Крыму (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Партизаны продолжают разоблачать стратегические объекты российских оккупантов в Крыму. В этот раз они обнаружили склад горючего, который используется в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Во время разведки в районе Каменоломни, что в Сакском районе, агенты движения, среди которых есть как местные жители, так и российские военнослужащие, обнаружили большой склад горючего, используемый для обеспечения военной техники РФ.

Координаты объекта (45.244016337, 33.400615787) партизаны сразу передали ВСУ.

Сообщается, что на складе хранятся не только цистерны с горючим, но и военная техника.

Отмечается, что для уменьшения последствий возможного удара оккупанты прибегают к примитивным мерам: натягивают маскировочные сетки и накладывают ящики с песком поверх цистерн, пытаясь предотвратить масштабные пожары.

Эта тактика, по словам партизан, не нова, ее оккупанты используют на многих военных объектах полуострова.

Однако, как уверяют в "АТЕШ", даже такие меры не спасут склады от ликвидации.

"Информация о местонахождении этого объекта уже передана в правильные руки, и мы готовим следующую стадию операции. Каждый шаг приближает нас к победе. Мы не дадим оккупантам ни одного шанса", - заявили партизаны.

 

Фото: расположение склада горючего (t.me atesh.ua)

Напомним, недавно агенты движения "АТЕШ" зафиксировали место дислокации армии РФ на базе отдыха в оккупированном Крыму в Черноморском районе. Данные об объекте также были оперативно переданы украинским военным.

Кроме этого, партизаны смогли узнать о новом месте расположения установок ПВО С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму. Важно отметить, что эту информацию "слили" российские военные, которые решили сотрудничать с партизанским движением.

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