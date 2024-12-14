Партизани розвідали російську базу РЛС у Криму: чим вона важлива (фото)

"Агент під час розвідки західного берега Криму зафіксував базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією", - ідеться в повідомленні.

За даними партизанів, на території військової частини розташовані РЛС 5Н84А і "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору і передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози.

Чим важливий цей об'єкт

Ця база, як зазначають в "АТЕШ", відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем і координації військових операцій окупантів.

"Знищення цієї бази стане відчутним ударом для російських окупантів і дасть змогу Силам оборони України більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах рашистів у Криму", - вважають партизани.