Партизаны разведали российскую базу РЛС в Крыму: чем она важна (фото)

Партизаны разведали российскую базу РЛС в Крыму. По этому объекту Силы обороны Украины уже наносили удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент в ходе разведки западного берега Крыма зафиксировал базу радиолокационных систем в поселке Уютное под Евпаторией", - говорится в сообщении.
По данным партизанов, на территории военной части расположены РЛС 5Н84А и "Оборона-14", которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства и передачу данных на командные пункты для оперативного реагирования на угрозы.
Эта база, как отмечают в "АТЕШ" играет важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов.
"Уничтожение этой базы станет ощутимым ударом для российских оккупантов и позволит Силам обороны Украины более эффективно наносить удары по военным объектам рашистов в Крыму", - считают партизаны.
Партизаны неоднократно проводили разведку этой базы и передавали данные Силам обороны Украины. По базе РЛС в Евпатории украинские военные били 4 января 2024 года.
Ранее украинские партизаны обнаружили радиолокационную станцию "Противник-ГЕ", которая расположена на юго-запад от аэродрома временно оккупированного Джанкоя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.